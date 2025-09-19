Verso Bologna-Genoa Italiano | Approccio forte ogni duello sarà decisivo
Chiamati a rispondere dopo la brutta prestazione di Milano, i rossoblù si apprestano a tornare in campo tra le mura amiche del Dall’Ara per sfidare il Genoa nel 4° turno di questa Serie A 2025-2026. Reduce dal pareggio raggiunto in extremis in quel di Como, i liguri di Patrick Viera si presentano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Verso Bologna-Genoa, Italiano: “Approccio forte, ogni duello sarà decisivo”; Bologna-Genoa, probabili formazioni: 5 dubbi per Italiano e Vieira; Verso Bologna-Genoa, i precedenti.
Italiano: “Ora non facciamoci prendere dall’ansia. Dominguez ripartirà” - “Dobbiamo preoccuparci di fare una grande partita, abbiamo ancora qualità inespressa” ... Segnala bologna.repubblica.it
