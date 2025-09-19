Giornata di vigilia per la Juventus. Domani infatti i bianconeri saranno impegnati al Bentegodi di Verona per la quarta giornata di Serie A. Intanto I gor Tudor in conferenza stampa ha parlato anche di alcuni dubbi di formazione, soprattutto per gli esterni. A quanto detto da Tudor non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione titolare vista contro il Borussia Dortmund, complice il non ancora pieno recupero di Francisco Conceicao e di Edon Zhegrova. A quanto dichiarato dal tecnico bianconero “ Conceicao e Zhegrova non hanno un lungo minutaggio nelle gambe, vedremo cosa fare, ci sono tante soluzioni con tanti giocatori che stanno bene. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Verona-Juventus, Tudor in conferenza stampa: “Conceicao e Zhegrova non hanno un lungo minutaggio”