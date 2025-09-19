Verona-Juventus Tudor cerca il poker in campionato | il pronostico

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianconeri al Bentegodi per restare a punteggio pieno e mettere pressione alle avversarie al vertice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Verona-Juventus, Tudor cerca il poker in campionato: il pronostico

