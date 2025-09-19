Verona Juve una scelta di identità per la trasferta | ecco quale sarà la divisa che verrà indossata dai bianconeri per la sfida di Serie A
Verona Juve, arriva l’annuncio ufficiale sui social: la squadra di Tudor scenderà in campo con questa divisa. In occasione della difficile trasferta di Serie A contro l’ Hellas Verona, la Juventus scenderà in campo con la sua veste più iconica: la classica prima maglia a strisce verticali bianconere. La conferma ufficiale è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi attraverso i canali social del club, mettendo fine a ogni dubbio sulla divisa che gli uomini di Igor Tudor indosseranno per la sfida in programma allo Stadio Bentegodi. Una scelta che, sebbene dettata da questioni tecniche, porta con sé un forte valore simbolico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
Convocati #Verona per la #Juve ? La lista di Zanetti e le scelte di formazione #VeronaJuve - X Vai su X
Juventus. . Dybala led the charge to victory in 2017's #VeronaJuve Vai su Facebook
McKennie titolare in Verona Juve! Scelta dell’ultim’ora: il texano prenderà il posto di questo bianconero. Gli aggiornamenti sulle decisioni di Tudor - Scelta dell’ultim’ora: gli aggiornamenti sulle possibili formazioni In vista della trasferta di campionato contro l’Hellas Verona, l’allenatore della Juventus, Igor T ... Segnala juventusnews24.com
Joao Mario o Kalulu? Chi giocherà a destra in Verona Juve, Tudor orientato a scegliere questa soluzione per la trasferta gialloblù. Tutti i dettagli - Chi giocherà a destra in Verona Juve, ecco la scelta di Igor Tudor per la trasferta del Bentegodi Spinta e qualità sulla fascia. juventusnews24.com scrive