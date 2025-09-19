Verona Juve Tudor stravolge la difesa | pronti due cambi rispetto al Borussia Dortmund chi dovrebbe rifiatare domani

Verona Juve, l’ipotesi del Corriere: Bremer e Kalulu a riposo, pronti a subentrare Rugani e João Mário in campo dal primo minuto. Le certezze della vigilia a volte durano poco. Se fino a ieri la difesa della  Juventus  che affronterà l’ Hellas Verona sembrava avere dei punti fermi, le ultime indiscrezioni riportate dal  Corriere dello Sport  rimescolano completamente le carte. Secondo il quotidiano, infatti,  Igor Tudor  starebbe pensando a una vera e propria rivoluzione nel pacchetto arretrato, con un turnover massiccio finalizzato a preservare le energie dei suoi uomini chiave in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve, dalle visite mediche al primo allenamento: il primo giorno di Tudor; Borussia Dortmund-Juventus 1-2: doppietta di Cambiaso, tributo per l'addio a Hummels; Verona Juve, Tudor stravolge la difesa: pronti due cambi.

