Verona Juve Tudor prepara alcuni cambi in vista della sfida del Bentegodi | in quattro possono tirare il fiato e partire dalla panchina
Verona Juve, Allegri valuta le rotazioni post-Champions. Il tecnico bianconero pensa a far rifiatare Yildiz e Bremer per la trasferta di sabato. La Juventus archivia la dispendiosa notte di Champions League contro il Borussia Dortmund e si rituffa sul campionato, con la difficile trasferta di Verona alle porte. La partita di sabato contro il Verona si preannuncia come un test cruciale non solo per la classifica, ma anche per la gestione della rosa da parte di Tudor. L’intensità della sfida europea impone una riflessione profonda sulla condizione fisica dei giocatori più impiegati, rendendo quasi obbligatorio un turnover ragionato per evitare infortuni e mantenere alta la competitività. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
Le prime idee di formazione in vista di #VeronaJuve Cosa filtra su #Vlahovic ma non solo - facebook.com Vai su Facebook
Il #Verona perde un giocatore importante per la sfida contro la #Juve Ecco di chi si tratta - X Vai su X
Juventus, Tudor recupera Conceicao per il Verona: le ultime; UCL | La conferenza stampa di Tudor e Locatelli LIVE su; Juventus, la conferenza stampa di Igor Tudor.
Verona Juve, Tudor prepara alcuni cambi in vista della sfida del Bentegodi: in quattro possono tirare il fiato e partire dalla panchina - Il tecnico bianconero pensa a far rifiatare Yildiz e Bremer per la trasferta di sabato La Juventus archivia la dispendiosa notte di Champions L ... Si legge su juventusnews24.com
Juventus, Tudor studia nuove soluzioni in vista dell’Hellas Verona - La Juventus, ieri, ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Verona. tuttomercatoweb.com scrive