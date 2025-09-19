Verona Juve Tudor prepara alcuni cambi in vista della sfida del Bentegodi | in quattro possono tirare il fiato e partire dalla panchina

Verona Juve, Allegri valuta le rotazioni post-Champions. Il tecnico bianconero pensa a far rifiatare Yildiz e Bremer per la trasferta di sabato. La Juventus archivia la dispendiosa notte di Champions League contro il Borussia Dortmund e si rituffa sul campionato, con la difficile trasferta di Verona alle porte. La partita di sabato contro il Verona si preannuncia come un test cruciale non solo per la classifica, ma anche per la gestione della rosa da parte di Tudor. L’intensità della sfida europea impone una riflessione profonda sulla condizione fisica dei giocatori più impiegati, rendendo quasi obbligatorio un turnover ragionato per evitare infortuni e mantenere alta la competitività. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

