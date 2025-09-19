Verona Juve Tudor farà turnover? Il mister lancia questo messaggio in conferenza stampa | Sono tutti titolari ci sono tre partite in una partita Ecco cosa significa

Verona Juve, Tudor farà turnover? Il mister lancia questo messaggio: le dichiarazioni in conferenza stampa. Alla vigilia dell’impegno di campionato contro l’ Hellas Verona, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha inviato un messaggio forte e inequivocabile a tutta la sua rosa. Con un calendario fitto che vede i bianconeri impegnati su più fronti, la gestione delle energie diventa cruciale, ma l’allenatore croato ha una filosofia chiara: non esistono riserve, ma solo titolari. Una strategia volta a mantenere alta la concentrazione e la motivazione di ogni singolo elemento del gruppo. Il concetto espresso da Tudor è fondamentale per affrontare una stagione logorante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

