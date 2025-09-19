Verona Juve streaming live e diretta tv | dove vederla Tutti i dettagli sul prossimo match di Serie A in programma

Verona Juve streaming live e diretta tv, ecco come seguire la partita: la sfida del Bentegodi è disponibile sull’app e sul sito di DAZN. È quasi tutto pronto per la sfida del Bentegodi, con la Juventus di Igor Tudor che fa visita all’ Hellas Verona per la quarta giornata di campionato. Con il fischio d’inizio fissato per le ore 18:00 di domani, sabato 20 settembre, tantissimi tifosi e appassionati si stanno chiedendo dove sarà possibile seguire Verona Juve in streaming live e diretta tv. La risposta è netta e non lascia spazio a dubbi: la partita sarà un’esclusiva di DAZN, che detiene i diritti per trasmettere l’evento in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

