Verona Juve probabili formazioni: Igor Tudor potrebbe far riposare questi big nel match di domani al Bentegodi. Ecco tutti i dettagli. Dopo le fatiche e le emozioni della Champions League, per la Juve potrebbe essere tempo di turnover. Per la difficile trasferta di domani pomeriggio (ore 18:00) in casa dell’ Hellas Verona, il tecnico Igor Tudor è pronto a cambiare volto alla sua squadra, lasciando a riposo alcuni big e dando una chance importante a chi finora ha avuto meno spazio. Turnover in difesa: riposa Bremer, c’è Rugani. La novità più grande, come riportato da La Repubblica, riguarda la difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Verona Juve probabili formazioni: tante novità per Tudor, può far riposare questi big nel match del Bentegodi. Le possibili idee del tecnico