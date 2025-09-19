Verona Juve la partenza dei bianconeri da Caselle | inizia la missione gialloblù per Tudor e la squadra – FOTO e VIDEO dall’aeroporto

Verona Juve, i bianconeri sono partiti da Caselle: inizia la missione gialloblù per Tudor e la squadra – FOTO e VIDEO della partenza. Missione Verona: è iniziata. La Juve è partita in serata dall’aeroporto di Caselle in direzione del Veneto, dove domani pomeriggio (ore 18:00) affronterà l’Hellas nella quarta giornata di Serie A. Per la squadra di Igor Tudor, l’obiettivo è uno solo: conquistare la quarta vittoria consecutiva per chiudere a punteggio pieno questo primo ciclo di partite. I CONVOCATI PER VERONA JUVE: LA LISTA In partenza? Destinazione?? Verona pic.twitter.comt8s00fmgL5 — JuventusFC (@juventusfc) September 19, 2025 Partenza da Caselle, testa al Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

