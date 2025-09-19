Verona Juve la partenza dei bianconeri da Caselle | inizia la missione gialloblù per Tudor e la squadra – FOTO e VIDEO dall’aeroporto
Verona Juve, i bianconeri sono partiti da Caselle: inizia la missione gialloblù per Tudor e la squadra – FOTO e VIDEO della partenza. Missione Verona: è iniziata. La Juve è partita in serata dall’aeroporto di Caselle in direzione del Veneto, dove domani pomeriggio (ore 18:00) affronterà l’Hellas nella quarta giornata di Serie A. Per la squadra di Igor Tudor, l’obiettivo è uno solo: conquistare la quarta vittoria consecutiva per chiudere a punteggio pieno questo primo ciclo di partite. I CONVOCATI PER VERONA JUVE: LA LISTA In partenza? Destinazione?? Verona pic.twitter.comt8s00fmgL5 — JuventusFC (@juventusfc) September 19, 2025 Partenza da Caselle, testa al Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
Convocati #Juve per il #Verona ? La decisione su #Conceicao e #Miretti, ecco gli assenti - X Vai su X
Verona Juve probabili formazioni Tante novità per Tudor, cosa ha in mente Vai su Facebook
Serie A, Juventus-Verona 2-0: Thuram e Koop portano i bianconeri a -6 dall'Inter; Juventus-Verona, il gol annullato a Suslov contro i bianconeri: cosa è successo; Juventus Under16, che rimonta! Battuto l’Hellas Verona 3-2: bianconeri ai quarti di finale.
Orario Verona Juve: quando si giocherà la prossima partita di campionato dei bianconeri in programma al Bentegodi. I dettagli - Orario Verona Juve, il match è in programma per le 18 di domani, sabato 20 settembre: i bianconeri di Tudor cercano conferme in trasferta È tutto pronto per la quarta giornata di campionato, che vedrà ... Riporta juventusnews24.com
Pagina 2 | Verona-Juventus, probabile formazione: Tudor, le scelte difficili per il turnover - I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l'Hella ... Secondo tuttosport.com