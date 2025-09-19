Verona Juve la partenza dei bianconeri da Caselle | inizia la missione gialloblù per Tudor e la squadra – FOTO e VIDEO dall’aeroporto

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona Juve, i bianconeri sono partiti da Caselle: inizia la missione gialloblù per Tudor e la squadraFOTO e VIDEO della partenza. Missione Verona: è iniziata. La Juve è partita in serata dallaeroporto di Caselle in direzione del Veneto, dove domani pomeriggio (ore 18:00) affronterà l’Hellas nella quarta giornata di Serie A. Per la squadra di Igor Tudor, l’obiettivo è uno solo: conquistare la quarta vittoria consecutiva per chiudere a punteggio pieno questo primo ciclo di partite. I CONVOCATI PER VERONA JUVE: LA LISTA In partenza? Destinazione?? Verona pic.twitter.comt8s00fmgL5 — JuventusFC (@juventusfc) September 19, 2025 Partenza da Caselle, testa al Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

verona juve la partenza dei bianconeri da caselle inizia la missione giallobl249 per tudor e la squadra 8211 foto e video dall8217aeroporto

© Juventusnews24.com - Verona Juve, la partenza dei bianconeri da Caselle: inizia la missione gialloblù per Tudor e la squadra – FOTO e VIDEO dall’aeroporto

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo

Serie A, Juventus-Verona 2-0: Thuram e Koop portano i bianconeri a -6 dall'Inter; Juventus-Verona, il gol annullato a Suslov contro i bianconeri: cosa è successo; Juventus Under16, che rimonta! Battuto l’Hellas Verona 3-2: bianconeri ai quarti di finale.

verona juve partenza bianconeriOrario Verona Juve: quando si giocherà la prossima partita di campionato dei bianconeri in programma al Bentegodi. I dettagli - Orario Verona Juve, il match è in programma per le 18 di domani, sabato 20 settembre: i bianconeri di Tudor cercano conferme in trasferta È tutto pronto per la quarta giornata di campionato, che vedrà ... Riporta juventusnews24.com

verona juve partenza bianconeriPagina 2 | Verona-Juventus, probabile formazione: Tudor, le scelte difficili per il turnover - I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l'Hella ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Juve Partenza Bianconeri