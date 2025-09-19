Verona Juve importante ritorno nell’11 titolare dei bianconeri | Tudor punta su quel giocatore per il match di campionato Tutti i dettagli

Verona Juve, importante ritorno nell’11 titolare dei bianconeri: gli aggiornamenti sulla probabile formazione. Dopo le fatiche europee contro il Borussia Dortmund, la Juventus di Igor Tudor si prepara alla trasferta di campionato in casa dell’ Hellas Verona con l’obiettivo di riprendere subito la marcia. Il tecnico croato, secondo le indicazioni di Sky Sport, è orientato a effettuare un turnover non eccessivo per rinfrescare la squadra, e la notizia più lieta è senza dubbio il ritorno di Andrea Cambiaso dopo aver scontato due giornate di squalifica. Il rientro dell’esterno italiano è di fondamentale importanza per l’equilibrio tattico del 3-4-2-1 di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

