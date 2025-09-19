Verona Juve il presidente Zanzi infiamma la sfida | Andiamo sempre in campo per vincere I bianconeri hanno una grande formazione ma non dobbiamo avere paura di nessuno

Verona Juve, il presidente Zanzi infiamma la sfida: tutte le dichiarazioni in vista del match dei bianconeri. Alla vigilia del prestigioso incontro casalingo contro la Juventus, il presidente dell’ Hellas Verona, Italo Zanzi, ha concesso un’intervista al quotidiano L’Arena per fare il punto sulla squadra e lanciare la sfida ai bianconeri. Le parole del massimo dirigente gialloblù sono un manifesto della mentalità del club: massimo rispetto per l’avversario, ma nessuna paura e la ferma intenzione di giocare sempre per ottenere i tre punti, indipendentemente da chi si ha di fronte. PAROLE – «Noi andiamo sempre in campo per vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Verona Juve, il presidente Zanzi infiamma la sfida: «Andiamo sempre in campo per vincere. I bianconeri hanno una grande formazione ma non dobbiamo avere paura di nessuno»

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo

Convocati #Verona per la #Juve ? La lista di Zanetti e le scelte di formazione #VeronaJuve - X Vai su X

#HellasVerona, #Zanetti: “Dovremo andare oltre noi stessi contro la Juventus” https://www.hellaslive.it/news/hellas-verona-zanetti-dovremo-andare-oltre-noi-stessi-contro-la-juventus Vai su Facebook

Zanzi: «Con la Cremonese meritavamo. Zanetti, la sfida è plasmare l’Hellas. La Juve? Rispetto, non paura»; Le prime parole di Italo Zanzi da Presidente esecutivo del Verona; Chi è Presidio Investors, il gruppo guidato da Italo Zanzi che ha acquistato il Verona.

Verona, il presidente Zanzi ci crede: "Juventus? Andiamo in campo per vincere" - Il Presidente esecutivo dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, ha parlato al quotidiano L'Arena dell'inizio di campionato avuto dalla squadra. Segnala tuttomercatoweb.com

Ultimi aggiornamenti: 19 set 2025, 21:33 - Il Presidente dell'Hellas Verona Ilario Zanzi nel corso della vigilia della sfida di campionato contro la Juventus ha parlato ai microfoni de L'Arena. ilbianconero.com scrive