Verona Juve gialloblu nei guai verso la sfida di domani | ben sei assenze nella squadra allenata da Zanetti L’elenco completo

Verona Juve, focus sugli scaligeri: un avvio di stagione complicato e un'infermeria piena, ma il Bentegodi resta un fortino. La Juventus si prepara ad affrontare un Hellas Verona ferito, ma proprio per questo potenzialmente ancora più pericoloso. La squadra guidata dal tecnico Paolo Zanetti, prossimo avversario dei bianconeri nella sfida in programma domani alle 18:00, sta vivendo un avvio di stagione decisamente complicato, segnato da risultati altalenanti e da una lunghissima lista di infortuni che sta mettendo a dura prova la tenuta della rosa. Un'emergenza che renderà la partita del Bentegodi ancora più delicata per i padroni di casa.

