Verona Juve ballottaggio a centrocampo | Tudor scioglierà le riserve soltanto poche ore prima del fischio d’inizio Le ultimissime

Verona Juve, ballottaggio a centrocampo in vista della trasferta del Bentegodi: Tudor scioglierà le riserve soltanto poche ore prima del match. Una gioia immensa e un dolce dubbio. In casa  Juventus, le ore che precedono la partenza per la trasferta di  Verona  sono scandite dalla situazione di  Manuel Locatelli. Il centrocampista e capitano bianconero sta vivendo un momento personale magico, ma che, inevitabilmente, porta a delle riflessioni di natura tecnica per l’allenatore  Igor Tudor. La decisione finale sulla sua presenza in campo dal primo minuto contro l’ Hellas  verrà presa solo dopo l’allenamento di rifinitura di oggi, come riportato da  Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

