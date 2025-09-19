VERISSIMO | SIMONA VENTURA E IL FIGLIO DI BAUDO IN ESCLUSIVA TRA GLI OSPITI DEL TALK SHOW

Sabato 20  e  domenica 21 settembre  su  Canale 5, weekend in compagnia di “ Verissimo ”, il salotto glam condotto da Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti attesi tra spettacolo, sport e cronaca. Sabato 20 settembre In esclusiva, Alex Baudo  parlerà per la prima volta dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre  Pippo. A Verissimo, il racconto di vita e di famiglia di  Alessandra Mussolini, in libreria con “Benito – Le rose e le spine”. E ancora, la carriera di  Maria Grazia Cucinotta  al cinema con la commedia   “Esprimi un desiderio”   e il momento delicato di  Soleil Sorge,  che ha perso da pochi mesi la sua adorata mamma Wendy. 🔗 Leggi su Bubinoblog

