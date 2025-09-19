Verissimo gli ospiti del 20 e 21 settembre 2025

In onda sabato e domenica. Sabato, per la prima volta dopo il clamore mediatico seguito alla scomparsa di suo padre Pippo, Alex Baudo si racconterà in esclusiva a Silvia Toffanin. Spazio poi alla vita e alla famiglia di Alessandra Mussolini, che presenta in studio il suo nuovo libro “Benito – Le rose e le spine”. Non mancheranno le storie dal mondo dello spettacolo: Maria Grazia Cucinotta ripercorrerà la sua carriera e parlerà della commedia che la vede protagonista, “Esprimi un desiderio”. Momento delicato e intimo, invece, per Soleil Sorge, che condividerà il dolore per la recente perdita della madre Wendy. 🔗 Leggi su 361magazine.com

