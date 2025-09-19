Verissimo gli ospiti del 20 e 21 settembre 2025

In onda sabato e domenica. Sabato, per la prima volta dopo il clamore mediatico seguito alla scomparsa di suo padre Pippo, Alex Baudo si racconterà in esclusiva a Silvia Toffanin. Spazio poi alla vita e alla famiglia di Alessandra Mussolini, che presenta in studio il suo nuovo libro “Benito – Le rose e le spine”. Non mancheranno le storie dal mondo dello spettacolo: Maria Grazia Cucinotta ripercorrerà la sua carriera e parlerà della commedia che la vede protagonista, “Esprimi un desiderio”. Momento delicato e intimo, invece, per Soleil Sorge, che condividerà il dolore per la recente perdita della madre Wendy. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 20 e 21 settembre 2025

In questa notizia si parla di: verissimo - ospiti

Verissimo 2025 di Silvia Toffanin, quando inizia su Canale 5? Date e anticipazioni ospiti

Verissimo torna con la nuova edizione: gli ospiti del 14 e 15 settembre 2025

VERISSIMO: SILVIA TOFFANIN FESTEGGIA 20 ANNI DI TALK. GLI OSPITI DEL 13-14 SETTEMBRE

"Verissimo", ecco gli ospiti del weekend #verissimo #19settembre - X Vai su X

Bentornati a #Verissimo Vi aspettiamo ora su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con la nostra Silvia Toffanin e tanti ospiti! Vai su Facebook

Gli ospiti di Verissimo del 20 e del 21 settembre 2025; Verissimo, il 20 e 21 settembre su Canale 5 con Silvia Toffanin: ospiti e anticipazioni; Gli ospiti di Verissimo - Le Storie del 21 e del 22 giugno.

Verissimo, gli ospiti del 20 e 21 settembre 2025 - Sabato, per la prima volta dopo il clamore mediatico seguito alla scomparsa di suo padre Pippo, Alex Baudo si racconterà in ... Si legge su 361magazine.com

Verissimo, il 20 e 21 settembre su Canale 5 con Silvia Toffanin: ospiti e anticipazioni - Da Andrea Bocelli a Simona Ventura, da Alex Baudo a Soleil Sorge: tutte le anticipazioni delle puntate di Verissimo del 20 e 21 settembre su Canale 5. Secondo lifestyleblog.it