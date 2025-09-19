Verde manutenzione straordinaria Dall’obiettivo sicurezza al decoro | Lavori su rovi canneti e cespugli
Siamo in un’epoca segnata dal meteo pazzo. Improvvise condizioni di maltempo – non mancano episodi recenti – si abbattono ovunque e anche sul nostro territorio. E’ anche questa una considerazione fatta per decidere manutenzioni straordinarie. E’ proprio considerate le condizioni climatiche stagionali attuali, "caratterizzate da elevata instabilità e variabilità, con alternanza repentina pioggia-sole, che conseguono uno stato vegetativo rigoglioso", che gli uffici tecnici comunali hanno valutato che si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria di diverse aree vaste residuali consistente nel taglio erba e arbusti, rovi, sterpaglie, canneti, cespugli ed infestanti varie, con mezzo meccanico, per garantire prontamente l’adeguato standard di fruibilità, igiene, e sicurezza, nonché il decoro ed il miglioramento della qualità urbana ed extra urbana del territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
