Verde manutenzione straordinaria Dall’obiettivo sicurezza al decoro | Lavori su rovi canneti e cespugli

Siamo in un'epoca segnata dal meteo pazzo. Improvvise condizioni di maltempo – non mancano episodi recenti – si abbattono ovunque e anche sul nostro territorio. E' anche questa una considerazione fatta per decidere manutenzioni straordinarie. E' proprio considerate le condizioni climatiche stagionali attuali, "caratterizzate da elevata instabilità e variabilità, con alternanza repentina pioggia-sole, che conseguono uno stato vegetativo rigoglioso", che gli uffici tecnici comunali hanno valutato che si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria di diverse aree vaste residuali consistente nel taglio erba e arbusti, rovi, sterpaglie, canneti, cespugli ed infestanti varie, con mezzo meccanico, per garantire prontamente l'adeguato standard di fruibilità, igiene, e sicurezza, nonché il decoro ed il miglioramento della qualità urbana ed extra urbana del territorio comunale.