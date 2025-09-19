Vercelli bimbi sui binari della Torino-Milano Il video virale sui social
Un gruppo di ragazzini scavalca le barriere e corre sui binari della Torino-Milano. Il video diventa virale e il Comune lancia un appello ai genitori: "Fermateli prima che accada una tragedia.
Vercelli, bimbi sui binari della Torino-Milano. Il video sui social che ha portato all'appello del Comune: «Genitori, fermateli» - Nel video i ragazzini urlano agli altri «Raga, veloci prima che arrivi l'altro treno. Riporta msn.com
