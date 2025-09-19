Venus Williams e Andrea Preti tutto quello che sappiamo sulle nozze a Ischia

La tennista e l'attore si sposano al Faro di Punta Imperatore, per poi spostarsi al ristorante Lisola. Insieme da un anno, si sono conosciuti a una sfilata a Milano, con un Cupido speciale, Serena Williams, sorella della sposa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

venus williams e andrea preti tutto quello che sappiamo sulle nozze a ischia

© Vanityfair.it - Venus Williams e Andrea Preti, tutto quello che sappiamo sulle nozze a Ischia

