Ventola analizza | Inter convincente contro l’Ajax Chivu capisce di calcio e lo si evince da quella cosa!
. La riflessione dell’ex attaccante. Durante un intervento nell’ultima puntata di Viva El Futbol su Twitch, Nicola Ventola, ex calciatore dell’ Inter, ha analizzato la vittoria dei nerazzurri contro l’ Ajax in Champions League. Ventola ha elogiato l’approccio della squadra, sottolineando come non fosse semplice reagire dopo la pesante sconfitta contro la Juventus. Nonostante le critiche ricevute da alcuni per la prestazione del portiere Sommer, l’ex calciatore ha difeso la scelta di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, di non cambiare il portiere per un singolo errore, facendo notare come Chivu, pur avendo una visione diversa da quella di Simone Inzaghi, stia cercando di adattarsi con le risorse a sua disposizione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ventola - analizza
Alfonso Sciascia paginaufficiale. . Nicola Ventola insieme alla sua compagna tra gli ospiti del Premio Gentleman #PremioGentleman #NicolaVentola #SerieA #Football #Eventi Vai su Facebook
Ventola: “Inter convincente con l’Ajax. Critiche a Sommer ma Chivu capisce di calcio e…” - Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto nell'ultima puntata di Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro l'Ajax ... Secondo msn.com
Ventola: 'Inter, Perisic è un'arma micidiale. Il lavoro di Conte...' - Nicola Ventola parla di Ivan Perisic, esterno dell'Inter, alla Bobo tv: "â€‹Un grande lavoro di Conte di cui sta beneficiando ora Inzaghi è quello fatto su Perisic: all'Inter non si capiva, lo vedevi ... Da calciomercato.com