Venezuela maxi esercitazione militare sull' isola caraibica di La Orchila

Maxi esercitazione militare del Venezuela nell’isola caraibica di La Orchila. Il governo ha fatto sapere di star preparando l'esercito dopo l'attività delle navi da guerra statunitensi vicino alle sue coste. Il ministro della Difesa ha affermato che le esercitazioni fanno parte di un ordine dato dal presidente Nicolás Maduro per prepararsi a una presunta minaccia di invasione statunitense per forzare un cambio di governo. L’esercitazione dell’esercito venezuelano comprende 12 navi militari, 22 aerei, veicoli anfibi, attrezzature di difesa antiaerea, 2.300 fanti e 20 piccole barche da pesca gestite da membri delle milizie, volontari armati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

