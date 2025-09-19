Venezuela maxi esercitazione militare nell' isola di La Orchila

Giovedì il Venezuela ha condotto esercitazioni militari nellisola caraibica di La Orchila. Il governo ha detto che sta preparando il suo esercito dopo l’attività delle navi da guerra statunitensi vicino alle sue coste. E’ il secondo di tre giorni di esercitazioni nell’isola. Mercoledì il ministro della Difesa ha affermato che le esercitazioni fanno parte di un ordine dato dal presidente Nicolás Maduro per prepararsi a una presunta minaccia di invasione statunitense per forzare un cambio di governo. L’esercitazione dell’esercito venezuelano comprende 12 navi militari, 22 aerei, veicoli anfibi, attrezzature di difesa antiaerea, 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

