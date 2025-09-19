Venezia in 9 mesi fermate 130 borseggiatrici | denunciate restano libere

Nessuna è in carcere, ma la squadra antiborseggio della polizia locale, creata nel 1999 e composta da sei agenti in borghese, è "un unicum in Italia per longevità ed esperienza".

Ladri senza cuore svaligiano Emporio solidale a Venezia: rubata la spesa di due mesi per 130 famiglie

George Clooney al Festival del Cinema di Venezia 2025 ha indossato un orologio di cui sentiremo molto parlare nei prossimi mesi

Sophie Codegoni dopo Basciano e mesi difficili, un’altra: come si è presentata a Venezia

Nel film più potente visto negli ultimi mesi, Leone d'Argento a Venezia 82, saltano agli occhi nomi di produttori come Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer e Alfonso Cuarón.

L'assessore del comune di Venezia Renato Boraso ha patteggiato una pena di 3 anni e 10 mesi per corruzione

È in funzione la stazione Olimpia, la fermata del centro di Mestre; Lavori sui binari, per 3 mesi cambia il percorso dei tram Atm: tutte le modifiche; Venezia Mestre, apre la nuova fermata Olimpia.

Alberto Trentini, liberi due italiani ma lui resta in cella a Caracas: «Una sofferenza da 9 mesi» - Liberati in Venezuela due prigionieri italo venezuelani, ma non il veneziano Alberto Trentini, da nove mesi in carcere a Caracas. Segnala ilgazzettino.it

Alberto Trentini detenuto in Venezuela, respinto a Caracas l'inviato del governo. I genitori: «Dopo 9 mesi nostro figlio torni a casa» - Sono 263 giorni che Alberto Trentini è detenuto a Caracas, e l’ultimo tentativo di riportarlo a casa è andato a vuoto. Da corrieredelveneto.corriere.it