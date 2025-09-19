Venezia 130 borseggiatrici fermate | tutte a piede libero

Tgcom24.mediaset.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovani donne, quasi sempre minorenni, spesso incinte, messe in strada da malviventi dell’Europa dell’est con un unisco scopo: scippare senza mai essere arrestate. Il bottino ammonta a due o tremila euro a testa al giorno. E' il nuovo volto del borseggio a Venezia. Sono 130 le borseggiatrici fermate dalla locale di Venezia da inizio anno e sono tutte a piede libero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

venezia 130 borseggiatrici fermate tutte a piede libero

© Tgcom24.mediaset.it - Venezia, 130 borseggiatrici fermate: tutte a piede libero

In questa notizia si parla di: venezia - borseggiatrici

Venezia, arrestata la “primula rossa” delle borseggiatrici: Shakira, 20 anni e 65 fascicoli penali aperti

Shakira condannata ma scarcerata: la regina delle borseggiatrici di Venezia è libera di colpire ancora

Shakira, la regina delle borseggiatrici di Venezia condannata a un anno ma libera: perché è stata subito scarcerata

Venezia, 130 borseggiatrici fermate: tutte a piede libero; 130 borseggiatrici fermate in nove mesi a Venezia: tutte denunciate, ma nessuna è finita in carcere; Borseggiatori a Venezia, prese 130 ladre da inizio anno: nessuna di loro è in carcere. Il bilancio della polizia locale.

venezia 130 borseggiatrici fermateVenezia, in 9 mesi fermate 130 borseggiatrici: denunciate, restano libere - borseggio della polizia locale di Venezia in nove mesi di attività: 130 borseggiatrici fermate. Da msn.com

venezia 130 borseggiatrici fermateBorseggiatrici Fermate a Venezia: 130 controlli in nove mesi, ma restano libere di agire - La polizia locale di Venezia intensifica i controlli contro i borseggi ma le difficoltà giudiziarie limitano l’efficacia degli arresti e la sicurezza nelle zone turistiche resta a rischio ... Scrive gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Venezia 130 Borseggiatrici Fermate