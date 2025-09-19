Venezia 130 borseggiatrici fermate | tutte a piede libero
Giovani donne, quasi sempre minorenni, spesso incinte, messe in strada da malviventi dell’Europa dell’est con un unisco scopo: scippare senza mai essere arrestate. Il bottino ammonta a due o tremila euro a testa al giorno. E' il nuovo volto del borseggio a Venezia. Sono 130 le borseggiatrici fermate dalla locale di Venezia da inizio anno e sono tutte a piede libero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: venezia - borseggiatrici
