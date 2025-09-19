vendita di san siro maggioranza a pezzi e cittadini in piazza

Fibrillazione (della politica) e indignazione (di una buona parte degli elettori di centrosinistra). Sono due dei sentimenti prevalenti a Milano, dopo lo choc della (non) delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter non votata dalla giunta del sindaco Beppe Sala. Una semplice “presa d’atto” della giunta che sta spaccando la maggioranza di centrosinistra e che ha ribaltato sui consiglieri comunali la responsabilità di dare il via libera a un affare all’apparenza molto favorevole per i club e assai sfavorevole per la collettività, nonché il rischio di dover rispondere di un eventuale danno erariale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

