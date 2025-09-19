Come ‘base operativa’ aveva scelto via di Saliceto, piazzandosi proprio nei pressi della scuola elementare. Qui, un tunisino di 28 anni aveva avviato la sua fiorente attività di spaccio, con i clienti che lo raggiungevano in auto per acquistare le dosi di coca. Un’attività che è stata stroncata dai poliziotti della IV sezione della Squadra mobile che l’altra mattina hanno arrestato, non senza fatica, il pusher. Gli agenti, impegnati in un servizio di osservazione finalizzato alla repressione dei reati predatori in Bolognina, hanno notato il ventottenne che veniva avvicinato da diverse auto. Lui, da un buco presente all’interno degli orti di fianco alla scuola primaria, consegnava la coca ai clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vende coca vicino alla scuola e lancia pietre agli agenti: preso