Velletri Le attività a cura dei Musei Civici in programma dal 15 al 30 Settembre Festa dell’Uva e dei Vini

Cronache Cittadine VELLETRI (Luciana Vinci) –Le attività a cura dei Musei Civici Velletri in programma dal 15 al 30 Settembre 2025: Sabato L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Velletri. Le attività a cura dei Musei Civici in programma dal 15 al 30 Settembre. Festa dell’Uva e dei Vini

In questa notizia si parla di: velletri - attivit

Velletri, sabato 20 e domenica 21 settembre la 94esima Festa dell’Uva, dei Vini e del territorio - C’è grande attesa per la 94esima edizione della Festa dell’Uva e dei Vini, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 ... Segnala meridiananotizie.it