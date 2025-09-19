Vegetazione in fiamme ad Eboli | intervengono i pompieri

Paura, oggi pomeriggio, in località Molinello di Eboli dove un grosso incendio è divampato nella zona suscitando preoccupazione da parte dei residenti. I soccorsiSul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato subito le fiamme prima che si estendessero alla vegetazione circostante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it