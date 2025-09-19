Vecchie ruggini investe con l' autocarro due uomini | lo smartphone riprende tutto In arresto per tentato omicidio

Sono bastate vecchie ruggini, screzi per motivi futili, per arrivare ad investire con l'autocarro un giovane che era impegnato in lavori di manutenzione di un'auto a bordo strada, in quel momento insieme ad un anziano, anch'egli travolto. Un 56enne albanese è stato arrestato dai carabinieri della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

