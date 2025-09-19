' Vecchi amici Grandi alberi a Ferrara' in mostra gli scatti di Dario Berveglieri
Nell'intima cornice del giardino di Casa Ariosto si potrà visitare, dalla giornata di sabato 20 settembre fino al 25 gennaio del prossimo anno, la mostra 'Vecchi amici. Grandi alberi a Ferrara'. Un'esposizione organizzata dal Servizio Cultura, turismo e rapporti con l'Unesco del Comune di Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
"Vecchi amici. Grandi alberi a Ferrara": nel giardino di Casa Ariosto in mostra le foto di Dario Berveglieri - Grandi alberi a Ferrara": nel giardino di Casa Ariosto in mostra le foto di Dario Berveglieri ... Secondo cronacacomune.it
Presentazione della mostra del fotografo Dario Berveglieri : "Vecchi amici, grandi alberi di Ferrara" - Venerdì 19 settembre 2025 alle 17:30 nel giardino di Casa dell'Ariosto (via Ludovico Ariosto 67, Ferrara), si terrà la presentazione e inaugurazione della mostra del fotografo Dario Berveglieri ... Da cronacacomune.it