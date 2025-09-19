' Vecchi amici Grandi alberi a Ferrara' in mostra gli scatti di Dario Berveglieri

Ferraratoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'intima cornice del giardino di Casa Ariosto si potrà visitare, dalla giornata di sabato 20 settembre fino al 25 gennaio del prossimo anno, la mostra 'Vecchi amici. Grandi alberi a Ferrara'. Un'esposizione organizzata dal Servizio Cultura, turismo e rapporti con l'Unesco del Comune di Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

