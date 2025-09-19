Vasto tornano in mare Rino e Iside | due tartarughe salvate e curate dal Centro Studi Cetacei

Dopo mesi di cure e riabilitazione, sono tornate a nuotare libere in mare le tartarughe Rino e Iside, liberate questa mattina al largo di Vasto dalla guardia costiera insieme ai tecnici del Centro Studi Cetacei di Pescara e ai volontari a bordo delle imbarcazioni del Circolo Nautico.Rino era. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: vasto - tornano

Le Piazze della musica tornano a Vasto: tre serate di note e convivialità nel cuore del centro storico

Le Piazze della musica tornano a Vasto: tre serate di note e convivialità nel cuore del centro storico

A Vasto il 28 settembre torna “Ambulanti in Città” Vai su Facebook

Vasto, tornano in mare Rino e Iside: due tartarughe salvate e curate dal Centro Studi Cetacei; Vasto, le due tartarughe Rino e Iside tornano in mare; A Punta Penna tornano in mare le tartarughe Rino e Iside tra le performance degli studenti vastesi.