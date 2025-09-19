Varcaturo bimbo di 6 anni salva la mamma | invia la posizione agli zii e attiva i soccorsi

Come un piccolo eroe ha trasformato un malore improvviso in una storia di prontezza e coraggio. Un gesto semplice, ma capace di fare la differenza tra paura e speranza. A Varcaturo, in provincia di Napoli, un bambino di appena sei anni è riuscito a salvare la vita della madre colta da un malore improvviso. Grazie al suo sangue freddo e alla prontezza con cui ha utilizzato lo smartphone, il piccolo ha inviato la posizione agli zii, i quali hanno subito allertato il 118. In pochi minuti un’ambulanza è arrivata sul posto, prendendo in carico la donna di 29 anni. L’episodio è stato reso noto da Nessuno tocchi Ippocrate, associazione che denuncia e racconta storie di pronto intervento e difficoltà nel sistema sanitario campano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Varcaturo, bimbo di 6 anni salva la mamma: invia la posizione agli zii e attiva i soccorsi

In questa notizia si parla di: varcaturo - bimbo

