Vannacci e il tour per il Carroccio | La Lega? Puntiamo al 90 per cento

Il generale Roberto Vannacci arriva alla Mole Vanvitelliana nel pomeriggio – dopo una giornata in lungo e in largo per le Marche – e, prima del comizio in presenza dei vertici marchigiani della Lega e dei candidati consiglieri alle Regionali nella Circoscrizione di Ancona, non dimentica foto e autografi. L’eurodeputato e vicesegretario del Carroccio, ad espressa domanda della stampa sul risultato della Lega che si attende nella tornata del 28 e del 29 settembre, dice: "Il 90 per cento. Ci proponiamo obiettivi ambiziosi". Rispolvera i temi della Lega, che "vuole un’Italia e delle Marche dove ci siano maggiore benessere, maggiore ricchezza, maggiore sviluppo, maggiori infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

