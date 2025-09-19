Valutazione del danno e responsabilità professionale odontoiatrica | convegno a Firenze
Professionisti della medicina legale e dell'odontologia forense a confronto per discutere gli aspetti più attuali e in divenire dell’accertamento e della valutazione del danno iatrogeno e della responsabilità professionale odontoiatrica. Su questi presupposti si sviluppa il 38° Convegno Nazionale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: valutazione - danno
Nuovo stadio di San Siro, faro della procura su vincolo e valutazione. L’ex vice-sindaco Corbani: “Possibile danno erariale da 60 milioni“
CTF Medical Terni. . Hai dolori muscolari o articolari che non ti danno tregua? A CTF Medical Terni ti offriamo una valutazione fisioterapica completa a soli €29 (invece di €50), per individuare l’origine del problema e iniziare subito il trattamento. I nostri fisioter Vai su Facebook
Danno esistenziale già compreso nella valutazione del danno da perdita del rapporto parentale - I fatti di causa e i giudizi di merito Tizia agiva in giudizio in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Tizietta, in danno dell’assicuratore che gestiva il Fondo di ... Segnala diritto.it