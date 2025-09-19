Valtellina pronta per la vendemmia 2025 | qualità eccellente ma quantità ridotta
Sondrio, 19 settembre 2025 – La vendemmia 2025? Sarà di qualità elevata ma non di grande quantità. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge dalle osservazioni della Fondazione Fojanini che, come ogni anno, ha iniziato ad effettuare i rilevamenti per lo stato di maturazione delle uve. I rilievi sono finalizzati a definire il trend di maturazione e vengono effettuati su 16 vigneti guida storici, distribuiti lungo l’areale vitato da Berbenno fino a Baruffini (Tirano). “Dalle prime analisi delle uve emerge che al momento l’annata si inquadra tra quelle precoci (non precocissime) con valori di contenuto zuccherino al momento superiori a quelli del 2024, leggermente superiori a quelli del 2023 e in qualche caso più simili a quelli del 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: valtellina - pronta
?` è pronta ad accogliervi tra le bellezze del borgo di Migiòndo. . Manca un mese esatto alla V edizione della grande festa d’autunno di Sondalo e della Valtellina; Dopo il volo in mongolfiera dello scorso anno, quest’anno restiamo con - facebook.com Vai su Facebook
Valtellina pronta per la vendemmia 2025: qualità eccellente ma quantità ridotta; Vendemmia da vivere: 6 appuntamenti per un brindisi da condividere; Dalla Valtellina alla Sicilia: la storia dei due nomadi del vino che quest'anno portano la loro cantina a Pantelleria.
Foliage in Valtellina: 10 itinerari tra natura, borghi e panorami - Dalle cantine storiche alle passeggiate in alta quota, dieci proposte e qualche consiglio per vivere la stagione tra escursioni, paesaggi e sapori locali ... Da ilgiorno.it