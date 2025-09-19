Valtellina pronta per la vendemmia 2025 | qualità eccellente ma quantità ridotta

Sondrio, 19 settembre 2025 – La vendemmia 2025? Sarà di qualità elevata ma non di grande quantità. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge dalle osservazioni della Fondazione Fojanini che, come ogni anno, ha iniziato ad effettuare i rilevamenti per lo stato di maturazione delle uve. I rilievi sono finalizzati a definire il trend di maturazione e vengono effettuati su 16 vigneti guida storici, distribuiti lungo l’areale vitato da Berbenno fino a Baruffini (Tirano). “Dalle prime analisi delle uve emerge che al momento l’annata si inquadra tra quelle precoci (non precocissime) con valori di contenuto zuccherino al momento superiori a quelli del 2024, leggermente superiori a quelli del 2023 e in qualche caso più simili a quelli del 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

