Valtellina da scoprire E la transumanza diventa protagonista

Una breve vacanza ritemprante, immersi nella natura e tra borghi che custodiscono storie secolari. In Valtellina, questa stagione di transizione diventa una magia concreta: i boschi vibrano del bramito dei cervi, le montagne si colorano di sfumature calde, e le antiche tradizioni alpine riprendono vita con ritmo e armonia. Tra le esperienze più autentiche c’è la transumanza, dichiarata patrimonio immateriale dell’Unesco. Da metà settembre, le mandrie scendono dagli alpeggi verso le stalle di fondovalle, accompagnate dal suono dei campanacci e dai muggiti dei bovini. È un rito corale che unisce comunità, abitanti e visitatori, rinnovando il legame millenario tra uomo, animale e montagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Valtellina da scoprire. E la transumanza diventa protagonista

