Valmadrera festeggia 20 anni di Protezione civile

Leccotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo comunale di protezione civile di Valmadrera celebra un traguardo importante: vent'anni di servizio al territorio. Per festeggiare questo anniversario, l'organizzazione ha deciso di aprire le porte alla cittadinanza con un evento speciale che promette di coinvolgere grandi e piccini. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valmadrera - festeggia

Valmadrera festeggia 20 anni di Protezione civile

Valmadrera festeggia 20 anni di Protezione civile: open day al pratone di Parè; Notizie dalla zona di Valmadrerese E Riviera Ovest a Lecco; Valmadrera festeggia Teresina, 103 anni il 25 aprile.

Valmadrera festeggia 20 anni di Protezione civile - Il gruppo comunale invita cittadini e famiglie a scoprire il mondo del volontariato e delle emergenze domenica 28 settembre ... Scrive leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Valmadrera Festeggia 20 Anni