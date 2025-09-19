Valentina Mastroianni racconta il figlio Cesare Zambon morto a 6 anni per una malattia rara
Valentina Mastroianni è un’autrice, divulgatrice e la mamma di Cesare Zambon – “Cece” per chi ha seguito le vicende di questa famiglia sui social. Mastroianni è stata gli occhi e ora è la voce del figlio Cesare, colpito da neurofibromatosi, una malattia rara: a soli diciotto mesi aveva perso la vista, ma la sua vitalità e la capacità della famiglia di affrontare la malattia hanno commosso oltre 300.000 persone online. Con Cesare, Valentina Mastroianni e il marito Federico Zambon hanno continuato a coltivare quotidianità, gioia e amore, insieme agli altri figli Alessandro e Teresa. Nel febbraio 2025 Cesare è morto a sei anni, lasciando una comunità di persone che ne avevano seguito il percorso e si erano riconosciute nel suo coraggio. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: valentina - mastroianni
Valentina Mastroianni racconta il figlio Cesare Zambon, morto a 6 anni per una malattia rara
Valentina Mastroianni e Rebecca Bergonzi alla Settimana della Letteratura di Bobbio
Valentina Mastroianni: «Cesare ci ha lasciato tanta vita. Il nostro percorso non è stato segnato dalla malattia, ma dal trovare le cose importanti»
Firmacopie di @valentina__mastroianni per il suo nuovo e toccante libro “È stata tutta vita. Cesare il viaggio che ci ha cambiato il cuore” in Mondadori Duomo @la_storia_di_cesare Ringraziamo tutto il pubblico per il calore e l’affetto e la giornalista Elisabett - facebook.com Vai su Facebook
“Io credo che questo bimbo avesse una missione” Valentina Mastroianni a #pnlegge2025 #TikTok - X Vai su X
Valentina Mastroianni racconta il figlio Cesare Zambon, morto a 6 anni per una malattia rara - Nel libro È stata tutta vita (De Agostini) Valentina Mastroianni racconta Cesare Zambon, morto a 6 anni per una malattia. Riporta gravidanzaonline.it
Valentina Mastroianni: «Cesare ci ha lasciato tanta vita. Il nostro percorso non è stato segnato dalla malattia, ma dal trovare le cose importanti» - La storia di Cesare Zambon, morto a sei anni nel febbraio 2025, dopo aver convissuto con una malattia rara, è nota a molti che seguivano la madre sui social. vanityfair.it scrive