Valentina Mastroianni racconta il figlio Cesare Zambon morto a 6 anni per una malattia rara
Valentina Mastroianni è un’autrice, divulgatrice e la mamma di Cesare Zambon – “Cece” per chi ha seguito le vicende di questa famiglia sui social. Mastroianni è stata gli occhi e ora è la voce del figlio Cesare, colpito da neurofibromatosi, una malattia rara: a soli diciotto mesi aveva perso la vista, ma la sua vitalità e la capacità della famiglia di affrontare la malattia hanno commosso oltre 300.000 persone online. Con Cesare, Valentina Mastroianni e il marito Federico Zambon hanno continuato a coltivare quotidianità, gioia e amore, insieme agli altri figli Alessandro e Teresa. Nel febbraio 2025 Cesare è morto a sei anni, lasciando una comunità di persone che ne avevano seguito il percorso e si erano riconosciute nel suo coraggio. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: valentina - mastroianni
Valentina Mastroianni e Rebecca Bergonzi alla Settimana della Letteratura di Bobbio
Valentina Mastroianni: «Cesare ci ha lasciato tanta vita. Il nostro percorso non è stato segnato dalla malattia, ma dal trovare le cose importanti»
Valentina Mastroianni racconta il figlio Cesare Zambon, morto a 6 anni per una malattia rara
“Scrivere è terapeutico: ho scritto questo libro subito dopo che Cesare se ne è andato. Ho avuto bisogno di mettere nero su bianco il bello che c’è stato” Valentina Mastroianni presenta oggi alle 20.30 allo Spazio Gabelli https://pordenonelegge.it/eventi/p-e - X Vai su X
“Un gesto semplice per ognuno, che insieme fa la differenza” Questa mattina si è svolta una commovente cerimonia di donazione da parte di mamma Shadia e papà Sebastiano (in arte videociecato), con il supporto di Valentina Mastroianni, tre cari amici ch - facebook.com Vai su Facebook
Valentina Mastroianni racconta il figlio Cesare Zambon, morto a 6 anni per una malattia rara; «Cesare ci ha lasciati a soli sei anni ma ci ha dato una grande lezione di vita»; Valentina Mastroianni: “La malattia di mio figlio Cesare diventata fiaba sull’amore e la fantasia”.
Valentina Mastroianni racconta il figlio Cesare Zambon, morto a 6 anni per una malattia rara - Nel libro È stata tutta vita (De Agostini) Valentina Mastroianni racconta Cesare Zambon, morto a 6 anni per una malattia. Si legge su gravidanzaonline.it
Valentina Mastroianni: «Cesare ci ha lasciato tanta vita. Il nostro percorso non è stato segnato dalla malattia, ma dal trovare le cose importanti» - La storia di Cesare Zambon, morto a sei anni nel febbraio 2025, dopo aver convissuto con una malattia rara, è nota a molti che seguivano la madre sui social. Riporta vanityfair.it