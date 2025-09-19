Valditara sui test PISA | La scuola italiana non ha timore di nessuno Il Nord batte Finlandia e Germania i problemi sono sociali

Le performance PISA 2022 del Nord-Est e Nord-Ovest italiano in matematica superano quelle di nazioni tradizionalmente considerate eccellenze educative come Finlandia, Estonia, Olanda e Germania. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante la presentazione del progetto Diderot della Fondazione CRT, ha evidenziato come questi risultati dimostrino la solidità del sistema scolastico nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Istruzione, Valditara: risultati test Pisa mostrano divario Nord-Sud - (askanews) – L’esito del test Pisa sulla matematica “è abbastanza sconvolgente se lo compariamo con quello che noi siamo abituati a sentire della scuola italiana nel suo complesso: vi leg ... Da askanews.it

