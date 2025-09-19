Valditara rilancia la scuola del merito | Luogo di gentilezza e valorizzazione dei talenti

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha tracciato la sua visione di scuola ideale durante la visita all'istituto superiore Zerboni di Torino, struttura che ha promosso il progetto Maq per la formazione di manutentori antincendio qualificati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Più scuola per i bulli, non videogiochi a casa”, Valditara rilancia disciplina e maturità: “Basta sindacalisti-genitori, serve autorità”

Maturità 2026, si cambia. Valditara rilancia con riforma pronta e stretta sull’orale: “Valutare autonomia, responsabilità e crescita”. Cosa sappiamo finora

Ieri a Pesaro, con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con l'On. Tiziana Nisini e con l'On. Luca Toccalini, abbiamo parlato dei provvedimenti concreti attuati dalla Lega per rilanciare la formazione e il lavoro.

L'incontro, con la partecipazione del Ministro Giuseppe Valditara, ha acceso i riflettori sul futuro del sistema educativo italiano, al centro di una serie di riforme pensate per rilanciare il legame tra scuola, lavoro e persona.

Valditara a Torino: "Più manager nelle scuole". Oggi l'incontro allo Zerboni, annunciate proteste - Ieri il ministro dell'Istruzione ha presentato il suo ultimo libro nella fabbrica delle penne Aurora

Contratto scuola, Valditara: "Gli stipendi degli insegnanti sono rimasti bloccati per 10 anni. Con noi al governo subito un accordo dopo 3 anni di discussioni inutili tra ... - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha delineato durante la trasmissione "A Coffee Break" su La7 le strategie governative per il rilancio economico del personale scolastico.