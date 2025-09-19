Valditara i soliti collettivi rossi lo accolgono a Torino tra insulti e lacrimogeni | Vattene nessuno ti vuole Il ministro li stende in due parole

Ecco come a sinistra abbassano i toni. “Valditara vattene, nessuno ti vuole”. E’ il coro accompagnato insulti e dal lancio di qualche fumogeno con un cui i manifestanti de l collettivo di studenti medi Ksa hanno “accolto” all’istituto superiore Zerboni di Torino l’arrivo del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Questi civilissimi studenti avranno qualche cattivo maestro, è indubbio. E così un’altra “perla” si aggiunge all’antologia horror del linguaggio d’odio che contro ogni realtà a sinistra affibbiano alla destra. Gli studenti, che hanno anche esposto un cartello con la scritta ‘Valditara il ministro con l’elmetto vattene’, protestano contro la riforma della scuola varata dal governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

