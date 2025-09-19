Valditara i soliti collettivi rossi lo accolgono a Torino tra insulti e lacrimogeni Il ministro li stende | Per fortuna c’è anche una scuola bella
Ecco come a sinistra abbassano i toni. “Valditara vattene, nessuno ti vuole”. E’ il coro accompagnato insulti e dal lancio di qualche fumogeno con un cui i manifestanti de l collettivo di studenti medi Ksa hanno “accolto” all’istituto superiore Zerboni di Torino l’arrivo del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Questi civilissimi studenti avranno qualche cattivo maestro, è indubbio. E così un’altra “perla” si aggiunge all’antologia horror del linguaggio d’odio che contro ogni realtà a sinistra affibbiano alla destra. Gli studenti, che hanno anche esposto un cartello con la scritta ‘Valditara il ministro con l’elmetto vattene’, protestano contro la riforma della scuola varata dal governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: valditara - soliti
Che beffa: con la T-shirt griffata “Bella ciao” e i soliti slogan in tasca un gruppetto dem inscena la protesta a Valditara: la gente insorge e li caccia
Valditara, i soliti collettivi rossi lo accolgono a Torino tra insulti e lacrimogeni: “Vattene, nessuno ti vuole”. Il ministro li stende in due parole
Valditara, i soliti collettivi rossi lo accolgono a Torino tra insulti e lacrimogeni: “Vattene, nessuno ti vuole”. Il ministro li stende in due parole - X Vai su X
Primo giorno di scuola nelle Marche con il Ministro Valditara! Oggi a Montalto delle Marche, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, insieme al nostro segretario regionale On. Giorgia Latini e al Sindaco Daniel Matricardi, hanno portato un Vai su Facebook
Valditara, i soliti collettivi rossi lo accolgono a Torino tra insulti e lacrimogeni: Vattene, nessuno ti vuole. Il ministro li stende in due parole; Studenti con foto di Meloni sporche di rosso-sangue. La premier: «Violenza inaccettabile»; Valditara i soliti collettivi rossi lo accolgono a Torino tra insulti e lacrimogeni | Vattene nessuno ti vuole Il ministro li stende in due parole.
Roma, il collettivo del Mamiani dichiara guerra a Valditara: "Occidente in rotta di collisione" - Le temperature scendono, la riapertura delle scuole si avvicina e gli studenti pensano a qualche nuovo stratagemma per dichiarare guerra al governo e al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe ... Lo riporta iltempo.it