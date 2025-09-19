Valditara contestato risponde agli slogan | ‘Protesta antidemocratica andate a lavorare’

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha replicato duramente alle contestazioni ricevute a Torino. Durante un evento, ha contrapposto gli studenti che lo applaudivano ai manifestanti, invitando questi ultimi a rendersi utili per la società, citando la Costituzione e criticando i loro metodi di protesta, definiti non democratici. La contestazione a Valditara in . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Valditara contestato a Torino, la risposta del Ministro: “Vadano a lavorare e rendersi utili per la società invece di urlare slogan” - Scontro dialettico tra il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e i manifestanti che hanno contestato la sua visita a Torino presso un istituto tecnico- Da orizzontescuola.it

Valditara risponde ai contestatori che lo definiscono ‘razzista’ e ‘fascista’: sono io il democratico e loro gli intolleranti, vadano a lavorare - “Oggi quando sono arrivato in questa scuola di istruzione tecnico professionale c’era un gruppetto, una ventina di questi anarchici, alternativi, come si chiamano, che urlava ‘Valditara fascista’, ‘Va ... Scrive tecnicadellascuola.it