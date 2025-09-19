Vagnozzi l’allenatore di Sinner | Ecco perché lascio il Maggioni

Ascoli, 19 settembre 2025 – Con un post sui social, Simone Vagnozzi, maestro di tennis e allenatore di Jannik Sinner, ha confermato l'indiscrezione pubblicata dal Carlino, del suo addio al circolo tennis Maggioni. Nessun accenno alle difficoltà riscontrate nello sviluppo dell'Academy che era nata con l'intento di far diventare il circolo della Riviera un punto di riferimento per i giovani tennisti italiani, e solo parole di stima verso il presidente Afro Zoboletti. Ma era abbastanza prevedibile. "Dopo una lunga riflessione ho deciso di lasciare il mio ruolo all'interno dell'accademia Maggioni tenia team – ha scritto Simone Vagnozzi sulla sua pagina Facebook e su Instagram – e lo faccio a malincuore.

