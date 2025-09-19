Vaccini ai bambini negli Usa stop a raccomandazione siero contro morbillo parotite rosolia e varicella Mmrv sotto i 4 anni | Rischio convulsioni
La decisione è stata presa dal comitato consultivo sui vaccini dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Acip) degli Stati Uniti, dopo una votazione. Il siero combinato è oggi somministrabile già dai 12 mesi, ma ora non sarà più raccomandato per i bambini sotto i 4 anni Ai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: vaccini - bambini
Vaccini, RFK Jr. al Tucker Carlson Show: "Siero per epatite B moltiplica del 1135% rischio di autismo nei bambini, Cdc sanno dal '99 ma nascosero dati" - VIDEO
UNICEF/OMS: 14 milioni di bambini senza vaccini – nuovi dati
Bambini europei, vaccini in ritardo: aumento morbillo e pertosse secondo OMS/UNICEF
Covid, partita la prenotazione dei vaccini per la fascia 5-11 anni. I centri vaccinali pediatrici antiCovid-19 in provincia di Enna In Sicilia è possibile prenotare la prima dose del vaccino anti Covid-19 anche per i bambini dai 5 agli 11 anni, così come previsto dal Vai su Facebook
Vorrei ringraziare i consiglieri del gruppo Lega in Lombardia che in una votazione decisa da un voto hanno respinto la richiesta di UN ULTERIORE obbligo vaccinale per i bambini proposta da Forza Italia Obblighi non sono da paese civile. La via giusta è in - X Vai su X
America sempre più No Vax: i Cdc votano contro i vaccini tetravalenti sotto i 4 anni; Usa, Kennedy Jr. blocca i finanziamenti per i vaccini a mRna; Scontro in Usa sui vaccini anti Covid ai bimbi, i pediatri li consigliano ma il no vax Kennedy:….
America sempre più No Vax: i Cdc votano contro i vaccini tetravalenti sotto i 4 anni - La commissione consultiva dei Cdc americani ha raccomandato a larga maggioranza lo stop del vaccino tetravalente (una iniezione unica contro morbillo, rosolia, orecchioni e varicella) per i bambini so ... Segnala huffingtonpost.it
Stop al vaccino unico contro morbillo, parotite, rosolia e varicella: l’allarme degli esperti - Si valuta l'addio al vaccino unico contro morbillo, parotite, rosolia e varicella: l'allarme per il rischio nei bambini sotto i 4 anni. Secondo newsmondo.it