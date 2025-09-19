Vaccini ai bambini negli Usa stop a raccomandazione siero contro morbillo parotite rosolia e varicella Mmrv sotto i 4 anni | Rischio convulsioni

La decisione è stata presa dal comitato consultivo sui vaccini dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Acip) degli Stati Uniti, dopo una votazione. Il siero combinato è oggi somministrabile già dai 12 mesi, ma ora non sarà più raccomandato per i bambini sotto i 4 anni Ai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vaccini ai bambini negli usa stop a raccomandazione siero contro morbillo parotite rosolia e varicella mmrv sotto i 4 anni rischio convulsioni

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccini ai bambini, negli Usa stop a raccomandazione siero contro morbillo, parotite, rosolia e varicella (Mmrv) sotto i 4 anni: "Rischio convulsioni"

