Va’ dove ti porta il bus | educare a usare il mezzo pubblico e muoversi in autonomia Il progetto per le scuole della Toscana

Anche per l’anno scolastico 20252026 torna “Va’ dove ti porta il bus”, il progetto promosso da Autolinee Toscane in collaborazione con Coop.Itinera. L’iniziativa, già proposta con successo nelle scorse edizioni, è rivolta esclusivamente alle classi quinte della scuola primaria e alle prime della scuola secondaria di primo grado della Toscana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

