VdLeyen | chiudere rubinetto gas russo
14.55 "Vogliamo vietare le importazioni di gas liquido russo nei mercati europei. E' ora di chiudere il rubinetto". Lo dice la presidente della Commissione europea, von der Leyen, presentando le misure del 19mo pacchetto di sanzioni contro la Russia. "Gli europei saranno al sicuro quest' inverno. Perché ci siamo preparati a questo. I nostri sforzi stanno dando oggi i loro frutti", assicura von der Leyen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: vdleyen - chiudere
Von der Leyen: "É ora di chiudere i rubinetti del gas russo" - Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presentando il 19esimo pacchetto sanzioni. Lo riporta ansa.it
L'Ue adotta le nuove sanzioni contro Mosca. Von der Leyen: 'E' ora di chiudere i rubinetti del gas russo' - La Germania apre alla proposta di Bruxelles: 'Attendiamo le valutazioni della Commissione'. Come scrive ansa.it