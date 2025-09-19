VdLeyen | chiudere rubinetto gas russo

14.55 "Vogliamo vietare le importazioni di gas liquido russo nei mercati europei. E' ora di chiudere il rubinetto". Lo dice la presidente della Commissione europea, von der Leyen, presentando le misure del 19mo pacchetto di sanzioni contro la Russia. "Gli europei saranno al sicuro quest' inverno. Perché ci siamo preparati a questo. I nostri sforzi stanno dando oggi i loro frutti", assicura von der Leyen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it