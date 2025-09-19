VdLeyen | chiudere rubinetto gas russo

Servizitelevideo.rai.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.55 "Vogliamo vietare le importazioni di gas liquido russo nei mercati europei. E' ora di chiudere il rubinetto". Lo dice la presidente della Commissione europea, von der Leyen, presentando le misure del 19mo pacchetto di sanzioni contro la Russia. "Gli europei saranno al sicuro quest' inverno. Perché ci siamo preparati a questo. I nostri sforzi stanno dando oggi i loro frutti", assicura von der Leyen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vdleyen - chiudere

vdleyen chiudere rubinetto gasVon der Leyen: "É ora di chiudere i rubinetti del gas russo" - Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presentando il 19esimo pacchetto sanzioni. Lo riporta ansa.it

vdleyen chiudere rubinetto gasL'Ue adotta le nuove sanzioni contro Mosca. Von der Leyen: 'E' ora di chiudere i rubinetti del gas russo' - La Germania apre alla proposta di Bruxelles: 'Attendiamo le valutazioni della Commissione'. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vdleyen Chiudere Rubinetto Gas