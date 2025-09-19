Utopica debutta a Senigallia | weekend gratuito di cultura pop e rispetto
Fantasia, fantascienza e cultura pop approdano nel cuore delle Marche per un fine settimana aperto a tutti: Senigallia inaugura la prima edizione di Utopica, kermesse gratuita che dal 19 al 21 settembre invita il pubblico a perdersi fra visioni, suoni e giochi sotto il segno del tema “RESPECT”. Una città che si trasforma Sotto il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: utopica - debutta
Arriva UTOPIA DEL BUONGUSTO A PRATO (ci sono voluti 28 anni!) Ma ne valeva la pena . VENERDI 19 SETTEMBRE si debutta con ANNI CONFUSI D'AMORE omaggio mitico a Donato Sannini, Carlo Monni e Roberto Benigni. Info www.guascone teatro.it Vai su Facebook