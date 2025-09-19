Utopica debutta a Senigallia | weekend gratuito di cultura pop e rispetto

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fantasia, fantascienza e cultura pop approdano nel cuore delle Marche per un fine settimana aperto a tutti: Senigallia inaugura la prima edizione di Utopica, kermesse gratuita che dal 19 al 21 settembre invita il pubblico a perdersi fra visioni, suoni e giochi sotto il segno del tema “RESPECT”. Una città che si trasforma Sotto il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

utopica debutta a senigallia weekend gratuito di cultura pop e rispetto

© Sbircialanotizia.it - Utopica debutta a Senigallia: weekend gratuito di cultura pop e rispetto

In questa notizia si parla di: utopica - debutta

Cerca Video su questo argomento: Utopica Debutta Senigallia Weekend